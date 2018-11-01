Глава "Укрпошты" заверил, что пенсионеры смогут получать пенсии "как всегда"

Он также выразил надежду, что антикризисный план, который предусматривает закрытие 7 тысяч отделений и увольнение 25-30 тысяч работников "Укрпошты", не придется воплощать в жизнь.

Генеральный директор компании "Укрпошта" Игорь Смелянский заверил, что заявления о необходимости утвердить экономически обоснованный тариф на доставку пенсий услышаны президентом Украины, поэтому украинцы будут получать пенсии "как всегда".

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Об этом Смелянский заявил во время пресс-конференции.

По его словам, после встреч с руководством государства стало понятно, что экономически обоснованный тариф будет учтен во втором чтении законопроекта о госбюджете на 2019 год.

"У нас есть коммуникация с президентом. И мне кажется, нас услышали, и все пенсионеры смогут получать свои пенсии, как это было раньше. Я надеюсь на то, что все будет решено в позитивном ключе... Работники "Укрпошты" не могут оплачивать этот тариф", - сказал Смелянский.

Он также выразил надежду, что антикризисный план, который предусматривает закрытие 7 тысяч отделений и увольнение 25-30 тысяч работников "Укрпошты", не придется воплощать в жизнь.

Смелянский отметил, что, в случае решения вопроса с тарифами, «Укрпошта» имела бы в январе-сентябре этого года положительный финансовый результат в размере 490 млн гривен.

"К сожалению, имеем минус более 500 миллионов гривень убытка (по итогам 9 месяцев)", - сказал Смелянский.

"Я желаю удачи новому руководителю Пенсионного фонда. Я очень надеюсь, что нам удастся отработать все предложения очень быстро. Мое ощущение после внимания руководства страны к этому вопросу, решение двигается. Все заинтересованы в том, чтобы люди получали пенсии. Все понимают, что, кроме "Укрпошты", дешевле их никто не доставит. Уже была попытка передачи функции доставки пенсий частным компаниям, закончилось все очень плохо, 30% не доехало. Поэтому у всех есть интерес, чтобы это сработало. Иногда просто нужно обострить ситуацию, чтобы она решилась", - сказал Смелянский.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" по итогам девяти месяцев увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 23,7% - до 514,1 миллиона гривень.

В 2017 году "Укрпошта" получила 203 миллиона гривень чистого убытка против 158 миллионов гривень чистой прибыли годом ранее.

При этом "Укрпошта" оценила убытки от услуги доставки пенсий в 1 миллиард гривень в год.

Летом президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает категорически против сокращения "Укрпоштой" отделений в сельской местности, а также намерения прекратить предоставление услуги по выплате пенсий через отделения оператора.

26 октября генеральный директор компании "Укрпошта" Игорь Смелянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что "Укрпошта" с 1 января 2019 года не будет осуществлять доставку пенсий населению, если тариф на доставку не будет изменен.

При этом он подчеркнул, что если тариф будет согласован, то "Укрпошта" «будет доставлять пенсии как всегда».

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.