Гройсман анонсировал массовое повышение пенсий в Украине

Премьер призвал Пенсионный фонд подготовиться к первому в истории Украины массовому пересчету и повышению пенсий 1 марта 2019 года.

Фонд должен быть подготовлен, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам, а также подготовиться к тому, чтобы 1 марта 2019 года провести в первый раз в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий для всех категорий пенсионеров.

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Как сообщает пресс-служба правительства, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время встречи новым главой фонда.

"Я рассчитываю на то, что новый руководитель наведет порядок в пенсионной системе Украины и сделает работу Пенсионного фонда публичной, открытой, понятной. Это важно для украинских граждан и для пенсионной системы страны", - сказал Гройсман.

Также премьер назвал главные вызовы для нового руководителя Пенсионного фонда, которые придется принять уже в ближайшее время.

"Фонд должен быть подготовлен, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам, а также подготовиться к тому, чтобы 1 марта 2019 года провести в первый раз в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий для всех категорий пенсионеров. Это громадная работа. У вас фактически есть четыре месяца, чтобы подготовить фонд, чтобы каждый украинский пенсионер получил свое повышение", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него экс-госсекретаря Министерства финансов Евгения Капинуса.