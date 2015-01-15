Рада 18 февраля проведет слушания о путях стабилизации банковской системы

Верховная Рада Украины приняла постановление «О проведении парламентских слушаний на тему: «О путях стабилизации банковской системы Украины» (регистрационный номер 1644).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 депутат при необходимых 226.

Документом предусмотрено провести 18 февраля 2015 года в 15 часов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины парламентские слушания на тему: «О путях стабилизации банковской системы Украины».

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