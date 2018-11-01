Товарооборот между Украиной и Германией может достичь 10 миллиардов евро – премьер

По словам Гройсмана, двусторонняя торговля двух стран систематически растет.

Объем торговли между Украиной и Германией в ближайшие годы может достичь 10 миллиардов евро в год.

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Об этом во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наша двусторонняя торговля систематически растет. Я думаю, что в ближайшие годы мы можем выйти на уровень около 10 миллиардов евро", - сказал он.

Также во время встречи была озвучена информация о том, что в ноябре Гройсман посетит Германию, где примет участие в бизнес-форуме.

Как сообщал УНИАН, товарооборот Украины и Германии в январе-августе 2018 года составил 5,35 миллиарда долларов.