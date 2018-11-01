Меркель отметила важность сотрудничества Украины с МВФ, несмотря на высокие требования фонда

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что сотрудничество с Международным валютным фондом является необходимым для экономической стабильности в Украине.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, несмотря на его высокие требования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием сегодня в Киеве.

"Если мы посмотрим на проект закона о бюджете, то он сейчас в центре внимания. Я хотела бы вас попросить в связи с этим, если это даже будет трудно, чтобы эти кредиты МВФ можно было получать, и эти кредиты МВФ чрезвычайно важны для общеэкономической стабильности Украины, хотя требования, выдвигаемые к Украине со стороны МВФ, достаточно высоки. Об этом уже велась дискуссия во многих местах", - сказала она.

"Мы хорошо видим все, что было сделано", - отметила также Меркель.

Как известно, Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

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Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь от международных партнеров до 8 млрд долл.

Нацбанк Украины прогнозирует получение до конца года первого транша по новой программе МВФ объемом 1,5-1,9 млрд долл.

Кабмин с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.