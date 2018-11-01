Германия готова увеличить финансовую помощь Украине - канцлер

По словам Ангелы Меркель, с 2014 года Германия выделила Украине 490 миллионов евро, в том числе на поддержку внутренне перемещенных лиц с Донбасса и на развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подчеркивает, что ФРГ готова увеличить объемы финансовой помощи Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом немецкий канцлер сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

"В вопросе гуманитарной помощи мы крупнейший донор", - заявила Меркель и подчеркнула, что с помощью Германии Украине удалось "смягчить последствия ужасного конфликта".

В частности, речь идет о предоставлении с 2014 года помощи для гуманитарного разминирования территорий на востоке Украины.

Также она отметила, что с 2014 года Бундесвер обеспечил лечение более 110 раненных украинских военных и такая поддержка продолжится.

"И мы можем сказать, что мы значительно будем увеличивать объемы средств. Мы будем создавать центр передового опыта стоимостью 2 миллиона евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине и не уезжать за границу", - заявила Меркель.

Также она отметила, что между странами существует тесное сотрудничество в различных сферах.

По словам канцлера, с 2014 года Германия выделила 490 миллионов евро, в том числе на поддержку внутренне перемещенных лиц с Донбасса, на развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины.

"Я очень рада, что сегодня могу говорить о нашей готовности выделить дополнительные средства в размере почти 85 миллионов евро на улучшение перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования", - заявила Меркель.