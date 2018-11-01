В пятницу в Украине подорожают доллар и евро

Официальный курс НБУ на 2 ноября: 100 USD – 2815,7863 гривни; 100 EUR – 3208,0253 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2815,7863 (1 ноября – 2811,8832)

100 EUR – 3208,0253 (1 ноября – 3182,4894)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,10/28,13 гривни/доллар.

Текущие котировки на 4 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,04 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1778 гривни/доллар.