Донбасс из-за войны недоплатил в бюджет более 13 млрд гривень налогов

Субъекты предпринимательства, зарегистрированные в Донецкой и Луганской областях, недоплатили в бюджет в 2014 году 13,2 млрд грн налоговых платежей из-за боевых действий в регионе и массового закрытия предприятий, в том числе из-за их физического уничтожения, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной фискальной службы.

«В течение 2014 года объем поступлений в сводный бюджет по Донецкой и Луганской областям по сравнению с 2013 годом уменьшился на 13,2 млрд грн и составил 71,3% от запланированного объема, - сообщили в ГФС. – В частности, по Донецкой области объем поступлений уменьшился на 10 млрд грн, по Луганской – на 3,2 млрд грн».

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Ранее в ГФС сообщали, что потери государственного бюджета только по таможенным платежам из-за войны на востоке превысили 3 млрд грн.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Донецкая и Луганская области обеспечивали до 20% экономического и производственного потенциала страны, поэтому война в этом регионе лишила Украину 20% доходов, 20% валютной выручки.

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Украина ведет антитеррористическую операцию в отдельных районах Луганской и Донецкой областей с апреля текущего года.