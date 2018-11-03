Провальные санкции Путина

Правительство России, спустя восемь дней после указа президента Владимира Путина с красочным названием «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ», выдало на-гора постановление. Им вводятся санкции против 322 граждан нашей страны и 68 компаний.

В документе указывается, что ограничительные меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на вывод капитала. Причем подчеркивается, что постановление направлено «на нормализацию двусторонних отношений». Правительство РФ оставляет за собой право отмены санкций в случае снятия нашей страной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. А Министерство финансов РФ назначено ответственным за внесение изменений в санкционный список. Это ведомство также будет вправе определять, кому из оказавшихся под санкциями в дальнейшем можно будет предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций.

Но на этом «санкционная» деятельность правительства РФ не закончилась. Понимая, что ограничительные меры зеркально отразятся на блокированной западными санкциями экономике России, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам промышленности и экономического развития «обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций».

И ожидает Россия неприятностей обоснованно. Она уже поплатилась миллиардными потерями за свои «ограничительные» действия, которые стала активно применять с 2014 года. Именно в такой способ Кремль в течение пяти лет пытается укротить Украину, вернуть нашу страну в свои имперские объятия. Но безуспешно. Не помог ни введенный в 2014 году запрет экспорта всей украинской продовольственной продукции, ни запрет в 2016 году транзита украинских товаров через свою территорию. Киев год за годом открывает новые рынки сбыта и подает иск за иском на противоправные действия РФ в международные профильные организации. И вот теперь очередной «бравурный» выпад россиян. Его в Кремле характеризуют не иначе как принуждением к «нормализации отношений».

«Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией каким-то образом даст хотя бы робкие ростки на украинской земле. Сейчас мы этого пока не видим», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не исключив при этом, что в случае отмены санкций со стороны Украины, на такой шаг может пойти и РФ.

«Узники» санкционного списка

Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти, в том числе представители Кабмина, крупных отечественных компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

Среди физических лиц указаны: секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Василий Грицак, глава Администрации президента Игорь Райнин, министр обороны Степан Полторак, генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер «Свободы» Олег Тягнибок, мэр Днепра Борис Филатов... Кроме того, в списке народные депутаты: Владимир Арьев, Олег Барна, Борислав Береза, Андрей Билецкий, Максим Бурбак, Ирина Геращенко, Мустафа Джемилев, Светлана Залищук, Юлиц Мамчур, Игорь Мосийчук, Мустафа Найем, Владимир Парасюк, Сергей Пашинский, сын президента Алексей Порошенко и другие. В списке юрлиц - «АвтоКрАЗ», «Азот», ряд горно-обогатительных комбинатов, Государственная продовольственная-зерновая корпорация.

Распространяются санкции и на два финансовых учреждения - банк «Кредит Днепр», принадлежащий бизнесмену Виктору Пинчуку через кипрскую компанию Brancroft Enterprises Limited, а также страховую компанию «ИНГО Украина» бизнесмена Александра Ярославского. Есть в списке и сами олигархи - Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Юрий Косюк, Андрей Веревский, Александр и Галина Гереги, Геннадий Буткевич, Александр и Сергей Буряки, Алексей Вадатурский, Константин Григоришин, Дмитий Фирташ и другие.

Бизнесмен Игорь Коломойский, отвечая на вопрос, почему его нет в «черном» списке, предположил, что введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной. «Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента, - УНИАН), - заявил он. – Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля».

При этом он отдельно акцентировал внимание на попадание в список уже упомянутого Виктора Пинчука: «На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской».

К слову, самого президента Украины в санкционном списке действительно не оказалось, как и принадлежащих ему бизнесов. Отсутствие Петра Порошенко в нем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил следующим образом: «Традиционно президенты не вносятся в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг».

Многие из политиков и госслужащих, попавших в список, уже поблагодарили Россию за это – лучшего пиара и быть не может. Наиболее ярко ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов: «Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины».

Министр иностранных дел Павел Климкин считает санкции России началом «многосерийного сериала» с целью влияния на Украину накануне выборов.

«Даже совсем поверхностный анализ так называемого «санкционного списка» РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер», - заявил Климкин.

Прокомментировали ситуацию и в Национальном банке. В НБУ не видят угроз для финансовой системы нашей страны, но анализ ограничительных мер будет проведен. «Нам нужно провести более детальный анализ, но учитывая, что большинство санкций касается физлиц, надеемся, что они после агрессии России не хранят свои активы в этой стране», - сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Президент Петр Порошенко тоже высказал свою позицию. Он считает, что введение Россией санкций против Украины свидетельствует о неконструктивной позиции Кремля и означает, что РФ не собирается выполнять Минские соглашения, снижать напряжение и выводить свои войска с Донбасса.

«Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением, это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая с моим сыном и половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции, членов украинского правительства. В Украине нахождение в этом списке - это как государственная награда, по крайней мере, это как-то так воспринимается», - заявил глава государства, добавив, что «очень обижены те, кто в этот санкционный список не попал».

Ответ на санкции бизнеса

Прокомментировали свое попадание в российский санкционный список и украинские корпорации. Так, крупнейший зернотрейдер «Нибулон» заявил, что никаких экономических последствий ни для компании, ни для ее генерального директора Алексея Вадатурского российские ограничительные меры не несут: «Официально сообщаем, что ни Алексей Афанасьевич Вадатурский, ни ООО СП «Нибулон» не имеют на территории Российской Федерации каких-либо счетов, имущества или предприятий. Не ведем мы и никаких торговых отношений с российскими и другими компаниями постсоветских стран, начиная с середины 90-х годов. С 2013 года мы также прекратили приобретение товаров и оборудования, которые были изготовлены на территории России или ее предприятиями. Таким образом, никаких экономических последствий для компании и генерального директора от введения этих санкций нет».

Также в компании отметили, что подобные действия со стороны России являются достаточно ожидаемыми – это месть за патриотическую позицию «Нибулона» по отношению к военной агрессии на территории Украины и аннексии Крыма, которую компания публично выражает, «месть за развитие украинской экономики, за масштабную инвестиционную деятельность, за независимую Украину, за европейский вектор развития нашего государства».

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Не ожидает каких-либо рисков после введения Россией санкций и швейцарская горнорудная компании Ferrexpо, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, крупнейший акционер которой бизнесмен Константин Жеваго: «В настоящий момент мы не ожидаем какого-либо воздействия».

А крупнейший в Европе производитель грузовых автомобилей - Кременчугский автомобильный завод «АвтоКрАЗ» вообще заявил, что ему от российских санкций «ни холодно, ни жарко»: «Позиция нейтральная – «ни холодно, ни жарко», ведь, начиная с 2014 года, «АвтоКрАЗ» никаких отношений с предприятиями РФ не имеет. Мы не поставляем туда свою продукцию и не покупаем там комплектацию и материалы. Говорить о каком-то ущербе для автозавода бессмысленно, потому что завод давно переориентировался на альтернативных - отечественных и зарубежных - поставщиков. Кроме того, освоил отдельные позиции на заводах группы «КрАЗ» и на других заводах страны в рамках программы импортозамещения».

В Государственной продовольственно-зерновой корпорации отметили, что место в санкционном списке РФ никак не влияет на ее деятельность, подчеркнув, что ГПЗКУ никогда не осуществляла и не осуществляет торговлю с субъектами Российской Федерации.

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» заявил, что попадание в санкционный список никак не затрагивает ни экономические, ни репутационные интересы компании: «Сегодня, 1 ноября, правительство Российской Федерации опубликовало постановление, которым вводятся экономические санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Среди ряда украинских компаний указаны предприятия группы МХП. Также в этот список был включен основатель и глава правления Юрий Косюк. Эта новость никаким образом не затрагивает интересы компании - ни экономические, ни репутационные». Причем в корпорации подчеркнули, что МХП не реализовывает продукцию на территории Российской Федерации и не закупает продукцию российского происхождения.

В «Укрспирте» назвали санкции признанием стратегии компании: «56 место государственного предприятия «Укрспирт» в санкционном списке - это признание нашей стратегии на диверсификацию производства, инициатив по введению обязательной высокооктановой, органической добавки биоэтанола, что частично снизит импортозависимость от российских нефтепродуктов и по конкурентоспособности украинской экономики». В «Укрспирте» также сообщили, что с сентября 2017 года компания прекратила любые контакты с РФ, главными направлениями деятельности является внутренний потребительский рынок и экспорт в Польшу, Турцию, Германию и Азербайджан. Кроме того, «Укрспирт» призвал участников рынка придерживаться такой же стратегии, и немедленно остановить производство и продажу ликероводочной продукции в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях.

Исходя из заявлений «узников» санкционного списка, действия России никак не будут способствовать воплощению в жизнь плана Кремля наказать Украину за непокорность. Причем как в экономическом, так и политическом смысле – ей не удастся нанести удар по ВВП нашей страны, а также оказать давление на политикум и элиту, внести хаос в общество для победы на грядущих выборах пророссийских деятелей. Именно на этом акцентируют эксперты.

Холостой выстрел

Богдан Данилишин, глава Совета НБУ, академик НАН Украины, отмечает, что, проанализировав так называемый санкционный список, сложно распознать четкий алгоритм его составления. На это указывает наличие в нем немалого количества персон, давно не играющих сколько-нибудь заметной роли в украинской политике. Например, бывший мер Киева, живущий сейчас в Грузии, его сын, заместитель главы Администрации президента в 1999-2001 годах и другие… Об этом же свидетельствует присутствие в списке коммерческих структур, не ведущих внешнеэкономическую деятельность с компаниями из России.

«Недостаточная системность и методология санцкионного списка говорит о том, что эта мера носит демонстративный характер, имея тактической целью эффект для «внутреннего» российского потребителя, который получает «нужную» картину мира из провластных СМИ», - подчеркнул Данилишин.

​По его словам, так как объем торговли между нашими странами за последние годы значительно сократился, то санкции России ни на что существенно не повлияют. «Но если все-таки торговые операции существуют, то эти предприятия будут вынуждены дополнительно сократить либо вовсе свернуть экспорт в Россию, что может обернуться потерями для них. Для бюджета страны это - несущественно. Просто таким отечественным компаниям придется искать новые рынки сбыта. В целом, они уже давно должны были это сделать», - сказал эксперт.

Он обратил внимание на непоследовательность действий России, высокопоставленные представители которой неоднократно заявляли, что отрицают санкции в качестве инструмента внешней политики: «От того, что в РФ называют введенные сегодня меры контрсанкциями, суть дела не меняется. Обращает внимание фраза из постановления правительства России, допускающая отмену этого документа в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной. Вероятно, это можно трактовать в качестве эффективности санкционной политики нашей страны».

Данилишин не считает, что санкции имеют отношение к предстоящим выборам: «Это - несвязанный набор персон и организаций. Судя по всему, те, кто попал в санкционный список, только рады этому, их хоть как-то отметили, а то уже давно о некоторых из них никто не слышал».

Тарас Козак, координатор Гражданской платформы «Нова країна» тоже считает, что санкции не будут иметь особого эффекта, это просто продолжение гибридной войны.

«Украинский бизнес перестал поставлять продукцию на российский рынок еще в 2013 году, когда РФ заблокировала поставки нашей продукции, найдя массу причин это сделать – то лицензии не те, то несоответствие стандартам качества и так далее. Уже тогда экономика была рычагом давления на Украину со стороны России, чтобы наша страна была более податливой. Сейчас санкционный список создается для того, чтобы развить вражду внутри Украины. К примеру, кто-то не попал в этот список и получается, что данная компания или человек выгоден России, и наоборот. На самом деле, это – гибридная война, и ее продолжение, путем внесения в список как патриотов Украины, так и тех людей, которые готовы дружить с Москвой на каких-либо условиях. Поэтому делать какие-то серьезные выводы не следует, как и обращать особое на это внимание. А то, что Россия заблокировала активы попавших в список людей, это, по меньшей мере, смешно. Причем указывается, что большинство из них родились в Советском Союзе, а не в Украине. Особенно странно это выглядит на фоне того, что многие депутаты из списка родились в Западной Украине, которая на время их рождения находилась под юрисдикцией Польши. То есть, на лицо - желание связать всех воедино, мол, «все из одной колыбели»», - сказал эксперт.

Он считает, что санкции не отразятся на отношениях Украины и стран СНГ, в том числе Таможенного союза, где Россия правит бал. Наша страна из-за агрессии соседки давно переориентировалась с этих рынков на рынки ЕС и других стран-партнеров. «Не думаю, что введенные санкции будут иметь более-менее существенное влияние на объемы украинского экспорта, а тем-более на уровень ВВП нашей страны. Считаю, что наша экономика не ощутит эти санкции», - подчеркнул Козак.

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Что касается «предвыборного» окраса санкций, то эксперт считает этот ход Путина безусловным: «Россия хочет, чтобы на грядущих парламентских и президентских выборах победили кандидаты, которые настроены лечь по Россию. В этом интересы Москвы и скрыты. Гибридная война – это не только аннексия и обстрелы, убийства, но и воздействие на политикум. Там сейчас серьезно работают над тем, чтобы посеять в Украине панику, уничтожить доверие. В санкционном деле явно усматривается политическое давление».

Олег Пендзин, директор Экономического дискуссионного клуба, назвал санкции России ожидаемым, не вызывающим удивление перечнем физических и юридических лиц. По его мнению, в украинском обществе факт внесения в этот список однозначно будет расцениваться с положительной стороны. А политики, которые в него попали, даже получат некие политические дивиденды. Вот только немного другая ситуация с экономикой.

«Несмотря на государственную политику в отношении ограничения экономического сотрудничества с РФ, Россия остается одним из крупнейших экономических партнеров Украины. Введение санкций, бесспорно, осложнит процесс экономических отношений. Это будет выражаться в том, что украинскому бизнесу для сотрудничества с Россией будет необходимо искать посреднические структуры, зарегистрированные в других странах. Возможно, статистика продемонстрирует уменьшение общего объема экономических отношений с Россией, но фактически это будет просто перераспределением потоков через другие страны. Это усложнит бизнес, но не закроет его», - сказал эксперт.

Как на самом деле повлияют санкции России на экономику Украины, покажут расчеты профильных министерств, которые уже взялись за эту работу. Но говорят кремлевские «ограничительные меры для налаживания дружбы» только об одном – о продолжении российской агрессии против нашей страны. Причем, как заявили в МИД Украины, оправдания государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами санкции не имеют ничего общего с международным правом: «Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины, как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права».

Нана Черная