Госбюджет с начала года недополучил почти 18 миллиардов гривень

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета в январе-октябре выросли на 15%.

Государственный бюджет Украины в январе-октябре 2018 года получил 747,389 миллиарда гривень доходов, что на 17,528 миллиарда гривень, или на 2,3%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета за 10 месяцев 2018 года выросли на 99,921 миллиарда гривень, или на 15,4%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.