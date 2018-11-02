Трамп может заключить торговую сделку с Китаем - СМИ

Трамп заинтересован в заключении с председателем Китая торгового соглашения на саммите G20, который пройдет в Аргентине.

Американский президент Дональд Трамп может закончить спор с Китаем и заключить торговую сделку.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По данным СМИ, Трамп заинтересован в заключении с председателем КНР Си Цзиньпином торгового соглашения на саммите G20, который пройдет в Аргентине.

Издание отмечает, что Трамп уже попросил ключевых сотрудников Белого дома начать проработку возможных условий соглашения.

По информации агентства, за год США ввели торговые пошлины на китайский импорт на более чем 200 миллиардов долларов.