Нацбанк ухудшил прогноз международных резервов Украины

В течение 2019-2020 годов международные резервы останутся примерно на том же уровне.

Национальный банк ухудшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 19,2 миллиарда долларов с 20,7 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

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"В IV квартале 2018 года профицит сводного платежного баланса вместе с получением финансирования от МВФ позволит аккумулировать международные резервы до 19,2 миллиарда долларов, или 3,2 месяца импорта будущего периода", - говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что в течение 2019-2020 годов международные резервы останутся примерно на том же уровне.

Согласно отчету, также Нацбанк ухудшил прогноз относительно профицита платежного баланса Украины на конец текущего года до 0,8 миллиарда долларов с 2 миллиардов долларов, прогнозируемых ранее.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 октября 2018 года составили 16,638 миллиарда долларов, что на 11,5% ниже показателя на начало года.

Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до 8 миллиардов долларов финансирования от международных партнеров.