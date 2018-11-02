НБУ ожидает снижения инфляции до 5% уже в 2020 году

Регулятор напомнил, что повысил прогноз инфляции на конец 2018 года до 10,1% с 8,9%.

Национальный банк ожидает снижения инфляции к концу следующего года до 6,3% и ее вхождения в пределы целевого диапазона на уровне 5% плюс/минус 1 п.п. в первом квартале 2020 года.

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Как говорится в инфляционном отчете за октябрь, опубликованном на сайте НБУ, главным фактором замедления инфляции будут жесткие монетарные условия в результате ряда предыдущих повышений учетной ставки.

Регулятор напомнил, что повысил прогноз инфляции на конец 2018 года до 10,1% с 8,9%, прогнозируемых ранее, из-за стремительного роста мировых цен на энергоресурсы и пшеницу, а также более существенного, чем ожидался, роста заработных плат в Украине.

Отмечается, что все эти факторы будут отображаться на потребительской инфляции в следующем году, и в результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее.

Как сообщал УНИАН, в сентябре потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении, превысив как верхнюю границу целевого диапазона (6,5% ± 2 п. п. на конец третьего квартала), так и июльский прогноз регулятора (8,3 %).

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых после повышения ставки дважды подряд - в июле до 17,5% и в сентябре до 18% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.