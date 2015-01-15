Парламент упростил доступ клиентов к информации о финучреждениях

14:36, 15 января 2015
Финансы
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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» (относительно раскрытия информации), (№1545), внесенный Кабмином.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 депутата при 226 необходимых.

Изменениями предусмотрено, что финансовые учреждения, надзор за деятельностью которых осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, должны также раскрывать путем размещения на бесплатной основе в ее общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на собственных веб-сайтах (веб-страницах) определенную информацию.

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Должны быть: информация о полном наименовании, идентификационном коде и местонахождении финансового учреждения; перечень финансовых услуг, которые предоставляются финансовым учреждением; сведения о владельцах существенного участия (в том числе лицах, которые осуществляют контроль за финансовым учреждением); сведения о составе наблюдательного совета и исполнительного органа финансового учреждения; сведения об обособленных подразделениях финансового учреждения; сведения о лицензиях и разрешениях, выданных финансовому учреждению; годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность; сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, введении процедуры санации финансового учреждения; решение о ликвидации финансового учреждения; другая информация о финансовых учреждениях, которая подлежит обнародованию в соответствии с законом.

При этом финансовые учреждения обеспечивают доступность информации, размещенной на собственных веб-сайтах (веб-страницах) не менее чем за последние три года.

Законопроектом предлагается расширить полномочия Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. В частности предусмотрено, что эта комиссия осуществляет регистрацию и ведет Государственный реестр финансовых учреждений, а в определенных ею случаях - реестры лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, обеспечивает ведение общедоступной информационной базы данных о финансовых учреждениях и определяет перечень и требования к документам, которые подаются для внесения информации в указанные реестры и базу данных.

Ранее УНИАН сообщал, что небанковские финучреждения могут обязать раскрывать информацию о себе.

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