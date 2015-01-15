Парламент упростил доступ клиентов к информации о финучреждениях

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 депутата при 226 необходимых.

Изменениями предусмотрено, что финансовые учреждения, надзор за деятельностью которых осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, должны также раскрывать путем размещения на бесплатной основе в ее общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на собственных веб-сайтах (веб-страницах) определенную информацию.

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Должны быть: информация о полном наименовании, идентификационном коде и местонахождении финансового учреждения; перечень финансовых услуг, которые предоставляются финансовым учреждением; сведения о владельцах существенного участия (в том числе лицах, которые осуществляют контроль за финансовым учреждением); сведения о составе наблюдательного совета и исполнительного органа финансового учреждения; сведения об обособленных подразделениях финансового учреждения; сведения о лицензиях и разрешениях, выданных финансовому учреждению; годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность; сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, введении процедуры санации финансового учреждения; решение о ликвидации финансового учреждения; другая информация о финансовых учреждениях, которая подлежит обнародованию в соответствии с законом.

При этом финансовые учреждения обеспечивают доступность информации, размещенной на собственных веб-сайтах (веб-страницах) не менее чем за последние три года.

Законопроектом предлагается расширить полномочия Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. В частности предусмотрено, что эта комиссия осуществляет регистрацию и ведет Государственный реестр финансовых учреждений, а в определенных ею случаях - реестры лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, обеспечивает ведение общедоступной информационной базы данных о финансовых учреждениях и определяет перечень и требования к документам, которые подаются для внесения информации в указанные реестры и базу данных.

Ранее УНИАН сообщал, что небанковские финучреждения могут обязать раскрывать информацию о себе.