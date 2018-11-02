Александр Шевченко: Нацбанк «играет» курсом доллара, чтобы провластные олигархи зарабатывали еще больше

Шевченко также подчеркнул, что украинцы не доверяют действующей власти, в частности из-за отсутствия социальной справедливости в стране.

Национальный банк Украины манипулирует курсом доллара так, чтобы приближенные к власти экспортеры могли заработать больше денег. Об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил участник президентских праймериз УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Вместо регулирования НБУ увеличивает курс, чтобы провластные экспортеры получили как можно больше денег. Когда приходят деньги провластных экспортеров, металлургов или фирмы ROSHEN, курс доллара стремительно растет», – отметил Александр Шевченко.

По его словам, Нацбанк должен объяснить, совпадают ли поступления провластных экспортеров во времени с периодами роста курса валют.

Александр Шевченко также подчеркнул, что украинцы не доверяют действующей власти, в частности из-за за отсутствия социальной справедливости в стране.

«Социальная справедливость – это когда, к примеру, как в Польше, человек с самой маленькой пенсией платит за коммунальные услуги не более 30% своих доходов», – подчеркнул нардеп.

Зато власть прикрывает грабительское поднятие тарифов требованиями МВФ, хотя на самом деле единственное требование кредиторов – сбалансированный бюджет страны.

«МВФ до лампочки наш газ и тарифы, он требует от Украины принять сбалансированный бюджет. Сегодня МВФ фактически выполняет работу за нашу власть», – отметил Александр Шевченко.