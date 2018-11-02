Рост экономики замедлился до 3,1% - НБУ

В Нацбанке отметили, что в то же время продолжается дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых мигрантов.

Рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 3,8% кварталом ранее на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики.

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Такие оценки содержатся в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь, опубликованном на сайте.

Как отмечается в отчете, на показателях сельского хозяйства негативно отразилась низкая урожайность ранних зерновых.

Рост в промышленности сдерживали ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях и осложнения грузовых перевозок.

Эти же факторы тормозили увеличение экспорта.

В то же время продолжалось дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых мигрантов, что вместе с ростом заработной платы и социальных выплат стимулировало потребительский спрос и импорт.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – до 3,8% с 3,6% согласно оперативным данным, обнародованным в августе.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 10,1%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,5% при инфляции 9%, Всемирный банк - 3,5% при инфляции 10%.