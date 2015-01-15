Всемирный банк советует России "греческую модель" выхода из кризиса

Всемирный банк рекомендует России выход из кризиса по греческому сценарию.

"Кризисные времена - всегда хороши для проведения структурных реформ. Они заставляют правительства всерьез задуматься над вопросами укрепления и реструктуризации экономики. Прошлый опыт глобального финансового кризиса многие страны использовали как возможность для структурных реформ. Например, страны Европы, прошедшие сложный путь, в том числе Греция, которая решила вопрос снижения зарплат в государственном секторе на фоне социальных протестов. Это было сложным политическим решением, но в кризисное время людям легче принять жесткие решения", - сказала в интервью ТАСС главный экономист Всемирного банка по России Биргит Ханзль.

Читайте такжеРоссийский рубль продолжает падать вслед за нефтью

По ее мнению, сейчас ключевая задача правительства России - гарантировать макроэкономическую стабильность, в том числе стабильность финансового сектора.

"В настоящее время - это главная задача правительства. Необходимо вернуть и предприятиям, и домохозяйствам уверенность в том, что они могут продолжать инвестировать, могут продолжать покупать в нормальном режиме, несмотря на тот уровень неопределенности, который существует в экономике сейчас и, вероятно, сохранится в 2015 году. Это потребует сделать трудный стратегический выбор, выходящий за рамки макроэкономических решений. Комфортные условия для ведения бизнеса подразумевают не только стабилизацию валютного курса, но и открытость рынка труда, и доступ к инфраструктуре - то, что называется комплексом структурных реформ", - заметила Биргит Ханзль, не исключив необходимости бюджетных ограничений в случае среднесрочного снижения цен на нефть.

Читайте такжеВ России признали, что при цене нефти в $40 ВВП страны упадет на 5%

"Если в среднесрочной перспективе цены на нефть выйдут на новый равновесный уровень, который будет существенно ниже того, что был раньше, потребуется привести расходную часть бюджета в соответствие. Снижение доходов в течение определенного времени требует изменения стратегии расходов. В противном случае, необходимо увеличивать госдолг и, соответственно, дефицит бюджета", - уточнила она, заметив, что использование золотовалютных резервов также "укладывается в рамки нормальной антикризисной политики".

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в четыре раза ухудшил прогноз по динамике ВВП России на 2015 год из-за устойчиво низких цен на нефть: теперь ожидается спад на 2,9% вместо 0,7%.