"Дочки" российских госбанков получили крупнейшие убытки

На «Сбербанк» и «ВТБ Банк» пришлось 8,8 млрд грн убытка.

Крупнейший убыток за январь-сентябрь 2018 года среди работающих в Украине банков получили дочерние структуры российских государственных банков - «Сбербанк» и «ВТБ Банк», на которые пришлось 8,783 млрд грн убытка.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе «Сбербанк» получил 6,995 млрд грн убытка, «ВТБ Банк» - 1,788 млрд грн убытка.

Согласно приведенным данным, большинство, или 65 из 81 работающего в Украине банка, за 9 месяцев получили прибыль.

Наибольшие показатели прибыли у «ПриватБанка» (5,093 млрд грн) и «Райффайзен Банка Аваль» (4,071 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2018 года получили 10,9 млрд грн прибыли, что в 8 раз выше показателя за аналогичный период предыдущего года на уровне 1,4 млрд грн.