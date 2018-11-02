Гривня уходит на выходные с курсом 28,12 за доллар

Текущие котировки на 1 копейку выше уровня закрытия вчерашних торгов.

В пятницу, 2 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,10/28,12 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 1 копейку выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,08/32,10 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1389 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2813.2823 (2 ноября – 2815.7863)

100 EUR – 3211.9244 (2 ноября – 3208.0253)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,10/28,13 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,02/32,04 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.