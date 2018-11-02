В Украине создали Офис развития малого и среднего предпринимательства

Офис впоследствии должен стать государственным органом, оказывающим поддержку предпринимателям.

Министерство экономического развития и торговли Украины создало Офис развития малого и среднего предпринимательства, который будет работать как консультативно-совещательный орган при министерстве, а впоследствии должен стать государственным органом, оказывающим поддержку предпринимателям.

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Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, соответствующий приказ о создании офиса подписал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

«Создание Офиса развития малого и среднего предпринимательства – один из элементов правительственной программы поддержки малого предпринимателя. Офис будет играть ключевую роль в повышении внутренней и международной конкурентоспособности украинских представителей малого и среднего предпринимательства и физических лиц-предпринимателей», - цитирует Кубива пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, координировать работу офиса будет первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, а финансовую поддержку осуществляет Европейский Союз в рамках проекта FORBIZ и Инициативы EU4Business.

Задачей Офиса развития малого и среднего предпринимательства является разработка программ поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, облегчение доступа к финансированию и развитие инфраструктуры поддержки в регионах.

Среди пилотных проектов, которые офис планирует реализовать в 2018-2019 годах, значатся запуск сети центров поддержки предпринимательства на региональном и местном уровнях на базе имеющихся институтов органов местного самоуправления, внедрение механизма частичного гарантирования кредитов, создание Государственного информационного портала для малого и среднего бизнеса и программы учебной и финансовой поддержки стартапов в рамках подготовки Национальной программы развития предпринимательства.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на пять позиций и заняла 71 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019.