НБУ применил санкции к четырем банкам
19:02, 02 ноября 2018Финансы
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В том числе банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 применил меры воздействия к четырем банкам.
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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе штраф к банку «Центр» в размере 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов.
Три банка - «Юнекс Банк», «Идея Банк» и «Альтбанк» получили письменные предупреждения.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.
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