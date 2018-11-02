НБУ применил санкции к четырем банкам

В том числе банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 применил меры воздействия к четырем банкам.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе штраф к банку «Центр» в размере 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов.

Три банка - «Юнекс Банк», «Идея Банк» и «Альтбанк» получили письменные предупреждения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.