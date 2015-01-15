Порошенко подписал закон о налоговом компромиссе

Налоговый компромис позволяет предпринимателям самим определять объем задолженности по НДС и налогу на прибыль перед бюджетом и выплачивать государству 5% от определенных объемов.

Как сообщает веб-портал парламента, закон возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства.

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Согласно принятым нормам, речь идет об уточнении налоговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2014 года. Налогоплательщики, желающие применить процедуру налогового компромисса, сами определяют сумму доначислений в бюджет, декларируют ее и выплачивают только 5% от задекларированного. При этом 95% невыплаченных налогов считаются «списанными». Срок, за который налогоплательщики могут принять решение об использовании налогового компромисса, составляет 90 дней с момента вступления в силу принятого закона. Сама процедура компромисса – с учетом декларирования и выплаты налогов – 70 дней. Процедуру налогового компромисса можно применять даже в условиях проведения налоговой проверки.

Как сообщал УНИАН, процедуру налогового компромисса, как старта новых отношений между государством и бизнесом, вынужденным в силу многих обстоятельств работать в том числе вне рамок правового поля, предложил премьер-министр Арсений Яценюк в апреле 2014 года. Однако принять законодательное решение тогда не удалось. В то же время глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус отмечал, что из-за задержки бюджет потерял значительные средства. Только в декабре 2014 года сбор средств, в случае принятия закона, по данным ГФС, мог составить до 1 млрд грн. По словам Билоуса, по состоянию на конец 2014 года перечень компаний, готовых использовать процедуру налогового компромисса, насчитывал 188 позиций на общую сумму порядка 19 млрд грн.