В правительстве спрогнозировали сроки принятия госбюджета-2019

Кабмин получил предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой.

Закон о государственном бюджете на 2019 год имеет высокие шансы быть принятым уже 22 ноября.

Об этом министр Кабинета министров Украины Александр Саенко сказал он в эфире радио НВ, сообщает пресс-служба Кабмина.

Чиновник отметил, что Кабмин получил предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой.

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"Мы уже получили предварительное одобрение проекта Госбюджета Верховной Радой, получили заключения и предложения от народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в Парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы Государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без никаких проблем с финансированием", - сказал он

Министр подчеркнул, что государственный бюджет на 2019 год - это, в первую очередь, осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат на следующий год, перерасчет пенсий военнослужащих, это бюджет армии и вопрос субсидий.

"По сути, государственный бюджет, который предложен сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются", - отметил Саенко.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год.