Баланс недели: cанкционный «привет» от Путина, прогресс в рейтинге Doing Business и повышение тарифов на газ

Впервые с 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с официальным визитом. Многие эксперты уже успели окрестить его «прощальным», ведь он, скорее всего, будет последним приездом Меркель в Украину в качестве канцлера Германии. В Киеве глава правительства крупнейшего европейского партнера нашей страны провела переговоры с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и спикером Рады Андреем Парубием. В ходе встреч обсуждались вопросы развития двусторонних отношений Германии и Украины, развязанный путинским режимом конфликт на Донбассе, выполнение Минских соглашений, а также международные санкции против России.

Меркель заявила, что выступает за продление санкций, и поддержала курс Украины на углубление европейской интеграции, дальнейшие политические и экономические реформы, включая процесс децентрализации.

Кроме того, главы украинского и немецкого правительств поставили задачу нарастить товарооборот между двумя странами до 10 миллиардов евро с ориентира текущего года на уровне 8 миллиардов евро.

Украинские чиновники призвали немецких бизнесменов продолжить активное инвестирование в развитие нашей экономики.

«Мы обсудили направления дальнейшего стимулирования немецких инвестиций в экономику Украины. Я хочу напомнить, что Германия является ведущим инвестором в экономику Украины с показателем 1,7 миллиарда евро», - сказал Порошенко.

Конечно, на киевских встречах с Меркель украинские политики не могли не вспомнить о теме участия Германии в российском проекте увеличения поставок газа в ЕС в обход Украины – по строящемуся трубопроводу «Северный поток-2».

Меркель отметила, что относится к этому проекту не так критично, как украинские чиновники и политики, и в очередной раз заявила, что Украина должна получить гарантии сохранения роли транзитера российского газа.

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично его рассматриваю и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», - сказала канцлер.

Вести бизнес становится легче

Одним из знаковых событий уходящей недели стало повышение позиции Украины в рейтинге Doing Business-2019 сразу на пять позиций. Согласно сообщению Всемирного банка, наша страна в рейтинге легкости ведения бизнеса поднялась с 76 места на 71.

Президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса в среду заявил, что целью нашей страны является попадание в рейтинге Всемирного банка Doing Business в число первых 50 стран.

По словам главы государства, 71-е место Украины его не удовлетворяет:

«Украина заслуживает лучшего».

Порошенко отметил, что Украина могла бы существенно улучшить свой нынешний показатель, если бы закон о процедуре банкротства был принят на несколько месяцев ранее. Также он указал на то, что нужно решить проблему подключения бизнеса к электросетям, что в будущем позитивно скажется на рейтинге страны.

Кстати, во время встречи с бизнесом Порошенко не обделил вниманием и другие важные темы. Он пообещал, что в течение ближайших двух недель подпишет принятый Верховной Радой Кодекс по процедуре банкротства. Вступление в силу этого Кодекса, по словам президента, является существенным шагом по обеспечению эффективных и быстрых процедур банкротства, а также положительно отразится на рейтинге Украины в Doing Business в следующем году.

Кроме того, на этой же встрече с бизнесом Порошенко подписал закон под условным названием «Маски-шоу стоп-2», который упрощает механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения во время уголовного дела, потом отмененные судом.

«Простым языком, за неправомерное преследование бизнеса виновные с сегодняшнего дня будут нести персональную ответственность, в том числе, и материальную», - сказал президент.

Также Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение во втором чтении закона о бизнес-омбудсмене, что, по его словам, добавит прозрачности и эффективности в защите прав собственности в Украине.

Еще одним важным заявлением главы государства стало то, что, вопреки замечаниям экспертов и МВФ, опасающимся сокращения доходов госбюджета, он не намерен отказываться от идеи введения налога на выведенный капитал.

«Я не собираюсь отходить от идеи введения налога на выведенный капитал. Надеюсь, что она будет реализована при первой возможности», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что если раньше Международный валютный фонд однозначно выступал против внедрения такого налога в Украине, то сейчас МВФ воспринимает эту идею уже более положительно - вся проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и расчете бюджетных рисков.

Более того, Порошенко отметил, что с помощью внедрения налога на выведенный капитал можно увеличить производительность труда, ведь это даст возможность бизнесу вкладывать средства в обновление производственной базы. По мнению президента, лишь в этом случае украинские работодатели могут стать более конкурентоспособными по сравнению с европейскими.

«Рынок труда должен быть конкурентоспособным. Но это достигается не только повышением зарплаты, но и производительности труда. Только объединение этих факторов даст правильный ответ», - заявил глава государства.

Порошенко уверен, что, несмотря на опасения экспертов, которые прогнозируют потери бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, и заявление премьера Гройсмана, что непродуманное введение налога на выведенный капитал может привести к финансовому кризису, этот налог может дать существенный толчок для роста украинской экономики.

Также Порошенко высказал мнение, что Украина могла бы обойтись без внешних заимствований, если бы не пиковые выплаты по старым долгам в 2019 году. Президент напомнил, что в 2005-2013 годах госдолг Украины вырос более чем на 50 млрд долларов.

Санкционный список Путина

Уходящая неделя запомнилась и странным ходом правительства соседней страны агрессора – введением согласно указу кремлевского хозяина Путина санкций против ряда украинских политиков, а также крупных и не очень компаний. В этот «черный список» вошли 322 гражданина и 62 компании.

Санкции предусматривают замораживание безналичных денежных средств, документарных ценных бумаг и имущества на территории России. А направлены они на противодействие «недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений».

«Нормализация» отношений по-русски вызвала в нашей стране волну насмешек. Украинский бизнес отреагировал в духе - «мы на территории РФ активов не имеем и дела там не ведем, поэтому нам от этих санкций ни холодно, ни жарко». Больше того, ряд компаний воспринял санкции как признание заслуг в деле защиты интересов Украины и верной бизнес-стратегии.

«Ранее они нас расстреливали, морили голодом, ссылали в Сибирь. Теперь беззубая империя с падающими мостами, самолетами, ракетами, затонувшими доками и авианосцами на угле просто провозглашает забавные политические и религиозные анафемы, расточая бумажки проклятий и санкций. Расстроился бы, если бы не попал в санкционный список РФ», - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Многие эксперты отметили, что российские санкции могут быть даже выгодны для украинского бизнеса. Ведь для компаний это станет стимулом расширять географию экспорта, тем более условия для этого сейчас подходящие как нельзя лучше. Вспомнить хотя бы приезд американской торговой миссии в начале уходящей недели, заинтересованность Германии и многих других стран в активизации двусторонней торговли с Украиной.

В целом же, эксперты считают, что даже если учесть, что Украина ранее также вводила санкции против РФ, хотя и не в таких масштабах, правительство Украины не должно оставлять этот шаг без ответа и в ближайшее время значительно ужесточить санкции в отношении России, развязавшей в 2014 году кровавую войну против нашего государства.

Новые тарифы на газ

На уходящей неделе вступило в силу решение правительства о повышении тарифов на газ для населения. Так, с 1 ноября стоимость «голубого» топлива выросла на 23,5%, до 8550 грн за тыс. куб. м.

Такой шаг Кабинета министров был продиктован необходимостью продолжения сотрудничества с ключевым кредитором нашей страны - Международным валютным фондом и согласования новой программы объемом 3,9 млрд долл. Это должно сохранить финансовую стабильность Украины в 2019 году, когда будут проходить выборы президента и парламента, а страна будет выплачивать рекордные суммы по внешним долгам.

Однако людей такое объяснение не особо успокаивает, так как повышение стоимости газа почти на четверть существенно ударит по карману и приведет к росту других тарифов. Стоимость газа занимает более 85% в тарифах на отопление, поэтому уже в ближайшее время можно ожидать решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о соответствующем повышении тарифов на тепло и горячую воду.

При этом на раскачку у НКРЭКУ времени нет, ведь предприятия теплокоммунэнерго уже сейчас закупают газ по новой цене, а тепловую энергию продают по старым тарифам. Такое несоответствие может привести к очередному витку роста долгов коммунальных энергокомпаний за газ перед «Нафтогазом».

Правда, пока украинцам везет с погодой. Начало осени как никогда теплое и местные власти не спешат подавать тепло в жилые дома, что позволило войти в ноябрь с рекордным за последние четыре года объемом газа в подземных хранилищах. По данным «Нафтогаза», на 30 октября накоплено 17,1 млрд куб. м. «голубого» топлива, что на 2% выше показателя на эту же дату прошлого года.

Как отметили в пресс-службе госкомпании, Украина сейчас располагает запасами, достаточными для стабильного прохождения отопительного сезона.

На следующей неделе Верховная Рада вернется к пленарной работе, Госстат сообщит о показателях инфляции в октябре, а Украину ожидает волна холода с возможными первыми заморозками, что будет намеком – зима не за горами, пора включать отопление, а самым нетерпеливым - начинать подготовку к новогодним праздникам.

Елизавета Доронцева