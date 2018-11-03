Команда экспертов МВФ едет в Украину для обсуждения проекта Госбюджета-2019

Несколько экспертов МВФ посетят Украину в период с 4 по 9 ноября.

Команда экспертов Международного валютного фонда с 4 по 9 ноября посетит Украину для проведения консультаций по проекту государственного бюджета на 2019 год, принятие которого является одним из условий предоставления финансирования по новой программе фонда stand by.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, обнародованном на сайте фонда.

«По обращению власти команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда», - сказал Люнгман.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тыс. кубометров. По словам премьера, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна выровняться (вырасти) до уровня импортного паритета, то есть еще на 40%.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышением тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до 8 миллиардов долларов финансирования от международных партнеров.