Порошенко задекларировал еще более миллиона гривень доходов

Общая сумма его дохода с процентов, задекларированная 2 ноября, составила 1 млн 353,5 тыс. гривень.

Президент Украины Петр Порошенко 2 ноября задекларировал свои процентные доходы от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом стало известно из документа, опубликованного в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Общая сумма его дохода с процентов, задекларированная 2 ноября, составила 1 млн 353,5 тыс. гривень. Таким образом, за 2018 год процентный доход президента от вкладов в МИБ составил 12,4 млн гривень.

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Напомним, что 26 октября президент задекларировал 28 817 000 гривень доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, а также ещё 6 000 000 гривень дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

В соответствии с данными деклараций, общий доход Порошенко за 2018 год на сегодня составляет 126,7 млн гривень, что почти в 8 раз больше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 млн гривень. А еще 2 октября доходы Порошенко в 2018-м всего в 5 раз превышали показатель 2017 года.