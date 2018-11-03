Эрдоган прогнозирует до конца года подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией

По словам президента Турции, это поможет достичь цели увеличить товарооборот двух стран до 10 млрд долларов в год.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться до конца года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле.

«Сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этому соглашению мы сможем достичь нашей цели - торговый баланс в 10 млрд долларов», - сказал Эрдоган.

Слова Эрдогана подтвердил и президент Порошенко, который отметил, что стороны ставят перед собой амбициозные цели по дальнейшему сотрудничеству двух стран.

«Мы дали четкие указания ускорить завершение переговоров по достижению договоренностей и подготовке к подписанию документов о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Мы уверены в том, что эти цифры в 20% роста товарооборота, 20% роста уровня инвестиций и 20% роста числа туристов, посещающих Турцию, в том числе с использованием ID-карточек, это на сегодняшний день важное и большое достижение. Но мы с господином президентом ставим еще более амбициозные цели», - добавил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который посетил Украину 9 октября 2017 года, заявил о намерении вывести двусторонний товарооборот с Украиной до 10 млрд долларов в год.

4 января 2018 года посол Украины в Турции Андрей Сибига назвал подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией приоритетом на 2018 год.