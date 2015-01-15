Гривня закрыла межбанк на отметке 16,35 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что спрос на рынке активизировался на фоне сокращения предложения.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,73/19,02 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2480/0,2520 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,2828 грн/долл., к этому часу было заключено 185 соглашений, объем торгов составил 180,98 млн долл.

Вчера УНИАН сообщал, что гривня на межбанке выросла до 16,27 за доллар.