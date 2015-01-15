Гривня закрыла межбанк на отметке 16,35 за доллар
18:25, 15 января 2015Финансы
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В четверг, 15 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,10/16,35 грн/долл. против 16,02/16,26 грн/долл. на открытии торгов.
Котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,73/19,02 грн/евро / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что спрос на рынке активизировался на фоне сокращения предложения.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,73/19,02 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2480/0,2520 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,2828 грн/долл., к этому часу было заключено 185 соглашений, объем торгов составил 180,98 млн долл.
Вчера УНИАН сообщал, что гривня на межбанке выросла до 16,27 за доллар.
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