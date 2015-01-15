Рада намерена принять новую редакцию закона о поддержке малого и среднего бизнеса в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 народных депутата из 325 зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель предложила ко второму чтению дорабатывать его 2 месяца, консультируясь с избирателями.

Целью законопроекта, как отмечается в объяснительной записке, является реализация ключевых рекомендаций Европейского Союза, определенных Индексом политики относительно МСП-2012 в странах Восточного партнерства, о: 1) создании благоприятной правовой среды для формирования и реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 2) повышении эффективности консультаций между государственным и частным секторами путем укрепления представительства интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

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Соответственно, предложено было принять новую редакцию Закона Украины "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".

Основными направлениями государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Украине являются, в частности:

1) дерегуляция предпринимательской деятельности, периодическое оценивание и планомерное сокращение регуляторных расходов субъектов малого и среднего предпринимательства во исполнение положений регуляторных актов;

2) упрощение процедур учреждения, осуществления и прекращения предпринимательской деятельности;

3) обеспечение и совершенствование функционирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, установленной Налоговым кодексом Украины.

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Среди основных направлений политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на местном уровне:

1) дерегуляция предпринимательской деятельности и уменьшение регуляторных расходов субъектов малого и среднего предпринимательства во исполнение положений регуляторных актов, изданных местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

2) организация учебно-образовательной поддержки граждан, желающих начать собственное дело, самозанятых лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) информационное обеспечение развития предпринимательства, упрощение процедур учреждения, осуществления и прекращения предпринимательской деятельности.

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Кроме того, в частности, с целью обеспечения эффективности реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Верховной Раде Украины предлагается образовать Национальный совет по вопросам конкурентоспособности и предпринимательства; при Кабинете Министров Украины – Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, который является главным консультативно-совещательным и вспомогательным органом, обеспечивающим и координирующим участие общественности в формировании и реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Участие общественности в формировании и реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства обеспечивают консультативно-совещательные, вспомогательные органы в указанной сфере, общественные объединения, торгово-промышленные палаты, другие неправительственные организации, которые представляют интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предусматривается, в частности, проведение консультаций с общественностью в форме публичных общественных обсуждений, изучения общественного мнения при формировании и реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства, разработке и выполнении общегосударственных, региональных и местных программ в указанной сфере.

Действие этого документа распространяется на субъектов малого и среднего предпринимательства независимо от формы собственности. Действие данного Закона не распространяется на страховые компании, банки, ломбарды, другие финансово-кредитные и небанковские финансовые учреждения, субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют обмен иностранной валюты, являются производителями и/или импортерами подакцизных товаров.

Положения документа о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства распространяются на субъектов хозяйственной деятельности, которые отвечают критериям, установленным частью третьей статьи 55 Хозяйственного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко подписал закон о налоговом компромиссе.