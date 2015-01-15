Рада хочет внести «технические изменения» в Бюджетный кодекс

За такое решение проголосовали 277 народных депутатов при необходимых 226.

Согласно пояснительной записке к законопроекту (№1766), принятие документа позволит не только снять спорные положения, не позволяющие утвердить местные бюджеты на 2015 год, но также стимулировать общины к объединению и формированию финансово состоятельных объединений. «Кроме того, это позволит усилить финансовую основу местного самоуправления и обеспечить реализацию программ восстановления населенных пунктов», - говорится в пояснительной записке.

Читайте такжеВР направила на доработку закон о внесении изменений в Бюджетный кодексКомментируя необходимость принятия законопроекта, спикер парламента Владимир Гройсман отметил, что законопроект несет преимущественно технические изменения, не меняя общей идеологии бюджетной децентрализации, принятой парламентом в конце 2014 года.

«Это технические изменения», - отметил Гройсман. В то же время, он подчеркнул, что Бюджетный кодекс будет и далее дорабатываться с учетом пожеланий местных органов власти. В свою очередь, первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский также подчеркивал, что принятый закон предполагает согласование ряда положений Налогового и Бюджетного кодексов и не несет существенных изменений в уже принятые акты.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2015 год, что позволило местным органам власти формировать и принимать собственные бюджеты на 2015 год.

По информации Минфина, по состоянию на 12 января в Украине были утверждены только 356 местных бюджетов из более чем 11 тысяч, утвердить которые необходимо в кратчайшие сроки. При этом, как настаивают в Минфине, наряду с утверждением бюджетов необходимо также разработать меры по усовершенствованию платежной дисциплины регионов, соблюдению нормативов, включая нормативы потребления энергоносителей, и обеспечению бесперебойного финансирования бюджетных учреждений.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к местным органам власти с просьбой как можно скорее утвердить местные бюджеты с учетом новых налоговых изменений и возможности привлечь до 40 млрд грн дополнительных средств.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин до 15 февраля внесет в Раду изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.