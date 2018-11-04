Жена азербайджанского банкира - первый иностранец, у кого Лондон требует раскрыть источник доходов

У жены экс-главы госбанка Азербайджана изъяты драгоценности на сотни тысяч фунтов.

Замира Хаджиева, жена азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, оказалась в центре финансового расследования в Великобритании. Как сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), у 55-летней Хаджиевой были изъяты и арестованы ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов.

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Хаджиева стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения денег, сообщает «Немецкая волна».

Как пишет The Daily Telegraph, Хаджиева привлекла внимание "необычайно роскошным" образом жизни. В частности, жена банкира в октябре потратила более 16 миллионов фунтов стерлингов в лондонском магазине Harrods. Кроме того, сотрудники NCA изъяли почти 50 наименований драгоценностей из аукционного дома Christie's. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов.

Сама Хаджиева заявила, что источник ее богатства является законным, и обратилась в суд.

Муж Хаджиевой - Джахангир Хаджиев - в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Хаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.