Financial Times: Министр финансов России предупредил о давлении на бюджет

Об этом пишет Кортни Уивер в своей статье, которая называется «Министр финансов России предупредил о давлении на бюджет», опубликованной в британской газете Financial Times.

Антон Силуанов заявил, что Россия потеряет 45 млрд. долл. доходов в этом году, если нефть и дальше будет в среднем стоить около 50 долл. за баррель, именно такой сценарий предполагает Министерство финансов.

«Мы потеряем около 3 триллионов рублей дохода в этом году», – сказал г-н Силуанов на Гайдаровском форуме в Москве.

Резкое падение рубля, которое в среду достигло нового минимума 2015 г. – 66.5 рублей за доллар, оказывает дополнительное давление на государственные финансы.

«Необходимо корректировать наши расходы… В противном случае это приведет к инфляционной спирали. Сначала мы проедим резервы, будем занимать у Центрального банка, а затем нас ждет инфляционный штопор», – предупредил он.

Государственные расходы увеличатся в этом году, но всего на 5 %, а не на 11 %, как планировалось изначально, сказал г-н Силуанов.

Падение цен на нефть вынуждает Россию быстро пересмотреть свой бюджет на 2015 г., который был привязан к цене на нефть 100 долл. за баррель. В среду цена на нефть была более чем в два раза меньше этой цифры – 46 долл. за баррель.

Тем не менее, по словам Силуанова, расходы на оборону сокращаться не будут, поскольку российское правительство стремится модернизировать армию. Кремль выделил 20 триллионов рублей на закупку военной техники на период с 2010 по 2020 г.

Во время экспертной дискуссии, в которой также принимали участие министр экономики России и глава «Сбербанка», крупнейшего российского кредитора, г-н Силуанов был одним из немногих высокопоставленных государственных деятелей, которые дали неутешительный прогноз, отметив растущее беспокойство правительства по поводу экономической ситуации.

Алексей Улюкаев, министр экономики России, предупредил, что существует «достаточно большая» вероятность того, что кредитный рейтинг России будет понижен до «мусорного» уровня в ближайшем будущем. По прогнозам аналитиков, Standard & Poor 's будет первым из трех основных рейтинговых агентств, которое понизит кредитный рейтинг России до неинвестиционного уровня, и это может случиться уже в эту пятницу.

Герман Греф, глава «Сбербанка», обвинил правительство в том, что оно делает недостаточно для улучшения инвестиционного климата и устранения других структурных недостатков, которые существовали задолго до введения санкций и нынешнего экономического спада.

«Нам необходим радикальный поворот в экономической политике, радикальный поворот, который положит конец парадигмам, сломает стереотипы и быстро вернет доверие бизнеса к органам власти», – сказал г-н Греф.

Он встал на защиту политики Центрального банка, который критиковали за то, что он действовал недостаточно быстро, чтобы остановить падение рубля, заявив, что орган регулирования действовал «наиболее рациональным способом». Вместо этого, он раскритиковал правительство за то, что оно не представило четкий план борьбы с экономическим спадом.

«Мы понимаем, что Центральный банк будет делать [со своей политикой]. Мы понимаем, что ставки будут, вероятно, снижены… Но, честно говоря, мало кто понимает, что собирается делать правительство», – сказал г-н Греф. «Мы должны понимать, какая основная цель экономической политики России в 2015 г.».

В декабре Россия объявила о выделении 1 триллиона рублей на оказание помощи банковскому сектору. Все банки, у которых капитализация составляет более 25 триллионов рублей, и годовой прирост кредитного портфеля превышает 12 %, будут иметь право получить средства от государства, заявил в среду премьер-министр Дмитрий Медведев.

В декабре правительство предоставило 100 млрд. рублей банку «ВТБ», второму по величине кредитору страны, и использовало свои сбережения «на черный день», средства из Фонда национального благосостояния, чтобы купить привилегированные акции «Газпромбанка» на сумму 39,95 млрд. рублей.

Руководство банка «ВТБ» сообщило, что рассчитывает получить еще 150 млрд. рублей в первом квартале 2015 г., в то время как «Газпромбанк» попросил о дополнительной государственной поддержке в размере 30 млрд. рублей.

Что касается Украины, г-н Медведев предположил, что Москва может попросить украинское правительство выплатить 4 млрд. долл. долга Министерству финансов РФ раньше, чем запланировано.

«У нас есть основания требовать от Киева погасить долг раньше, то есть, выполнить свои обязательства по договору», – сказал г-н Медведев.

«Если говорить откровенно, мы не хотим дефолта в Украине… Но долг нужно вернуть», – сказал премьер-министр.