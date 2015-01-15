Рубль укрепился благодаря отскоку цен на нефть

На 17.05 рубль вырос на 20 коп. к доллару, до 64,57 руб. за доллар, и укрепляется на 57 коп. против евро, до 75,7 руб. за евро. Бивалютная корзина снижается на 36 коп. и стоит 69,58 руб, передает ТАСС.

Читайте такжеРоссийский рубль продолжает падать вслед за нефтью

Российская валюта к середине дня после смешанной динамики на протяжении торговой сессии перешла к повышению вслед за восстановлением цен на нефть после доклада ОПЕК.