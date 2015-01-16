МВФ призывает увеличить международную помощь Украине

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, выступая в Совете по внешней политике в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

"Критически важен рост международной поддержки, чтобы дополнить поддержку, оказываемую МВФ", - сказала Лагард. Она не назвала конкретный объем помощи.

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12 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине в 2015-2016 годах понадобится международная помощь на сумму до 15 млрд долл.

Порошенко заявил, что сумма в 13-15 млрд долл. должна будет учитывать помощь для Киева со стороны США, Канады, Японии, Евросоюза, МВФ и Всемирного банка. Президент уточнил, что эта сумма помощи для Украины будет окончательно определена после консультаций с МВФ.