Кабмин продлил подготовку проекта госбюджета-2019 ко второму чтению

Команда экспертов МВФ с 4 по 9 ноября посетит Украину для проведения консультаций по проекту госбюджета-2019.

Кабинет министров Украины решил продлить обработку Бюджетных заключений Верховной Рады, одобренных парламентом 18 октября.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, рассмотрение правительством подготовленного ко второму чтению проекта государственного бюджета Украины на 2019 год состоится после решения Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики относительно внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, принятых Кабмином 31 октября и поданных на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, команда экспертов Международного валютного фонда с 4 по 9 ноября посетит Украину для проведения консультаций, касающихся проекта государственного бюджета на 2019 год, принятие которого является одним из условий предоставления финансирования по новой программе фонда stand by.

Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении проект госбюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.