Дорогие кредиты для экономики: Нацбанк может повысить учетную ставку

Это может произойти в случае сохранения интенсивности инфляционного давления или его усиления.

Национальный банк в случае сохранения интенсивности инфляционного давления или его усиления может прибегнуть к повышению учетной ставки до уровня, необходимого для возврата инфляции к установленным целям в среднесрочной перспективе.

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Об этом говорится в опубликованной на сайте регулятора выдержке из протокола последнего заседания Комитета НБУ по монетарной политике, который рекомендовал сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых.

Отмечается, что во время обсуждения мнения членов комитета разделились: пятеро выступали за сохранение учетной ставки на уровне 18%, пятеро высказались за ее повышение до 18,5%.

В то же время, вышеупомянутые пять членов комитета отметили, что в случае усиления инфляционных рисков Нацбанк будет иметь возможность отреагировать на них во время следующих заседаний правления по монетарной политике.

В частности, один из членов комитета отметил, что при принятии решения об учетной ставке в декабре важно будет принять во внимание возможный рост расходов правительства в конце года и его влияние на ситуацию на финансовом рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых после повышения ставки дважды подряд - в июле до 17,5% и в сентябре до 18% годовых.

В сентябре потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении, превысив как верхнюю границу целевого диапазона (6,5% ± 2 п. п. на конец третьего квартала), так и июльский прогноз регулятора (8,3 %).

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.