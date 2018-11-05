Гривня начала неделю с укрепления на 10 копеек к доллару

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,99/28,01 грн/долл.

В понедельник, 5 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,99/28,01 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,85/31,88 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0163 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,10/28,12 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,08/32,10 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.