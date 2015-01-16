Moody's прогнозирует падение ВВП России в этом году на 5,5%

ВВП России в 2015 году сократится на 5,5%, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

"По прогнозу Moody's, ВВП России в 2015 году сократится на 5,5%, что снизит экономическую активность в Армении, учитывая исторически прочные связи между циклами роста в России, обусловленными торговыми каналами и переводами средств. На Россию приходится 23% армянского экспорта", - говорится в сообщении о снижении кредитного рейтинга Армении, размещенном в четверг на официальном сайте агентства, сообщает Прайм.

При этом, отдельного сообщения относительно новых прогнозов по ВВП РФ Moody's пока не опубликовало.

Кредитный рейтинг Армении эксперты Moody's снизили с "Ba2" до "Ba3". Данной оценке присвоен негативный прогноз.

Читайте такжеВероятность дефолта России сильно возросла из-за обвала нефти и рубля

Ранее замглавы Минэкономики РФ Алексей Ведев заявлял, что ведомство ожидает падения ВВП РФ в первом квартале 2015 года в годовом выражении более чем на 1%. По итогам года МЭР оценивает снижение ВВП РФ в 2015 году от 3 до 5% при цене на нефть от 60 до 40 долларов за баррель соответственно.

В конце 2014 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев говорил, что, по предварительным данным, российская экономика в 2015 году может упасть на 3%, если цена нефти будет держаться на уровне 60 долларов за баррель. Пока, однако, нефть значительно дешевле этого уровня. Во вторник цены на Brent и WTI обновили минимумы с марта 2009 года - 46,4 доллара и 44,2 доллара за баррель соответственно.

Всемирный банк на днях в четыре раза ухудшил прогноз по динамике ВВП России на 2015 год из-за устойчиво низких цен на нефть. Согласно прогнозу ВБ, ожидается спад на 2,9% вместо 0,7%.