Эксперт назвал дату "смерти" доллара

В ближайшее время на смену классической банковской системе придет эра финтеха, отметил финансовый аналитик.

Привязка мировой экономики к доллару хороша, когда монетарная политика Штатов способствует разделу инвестиционного пирога и с рынками развивающихся стран. Если же доллар работает лишь на экономику самих США, то это влечет за собой целый ряд проблем для стран, чья экономика привязана к американской валюте.

Читайте также"Прямой путь к разорению": журналист объяснил, чем грозит России отказ от доллара

С таким заявлением выступил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии "Главреду".

Он напомнил, что "застрельщиками" в атаках на доллар выступают россияне и иранцы, которые давно мечтают о проведении взаимных расчетов либо в национальной валюте, либо в "нейтральной". Иран многие годы агитирует весь "нефтяной мир" отказаться от гегемонии доллара. По мере наращивания пошлинного давления со стороны США к этой группе стран медленно дрейфует Китай.

"Ползучая дедолларизация проявляется, например, и в существенном сокращении вложений ЦБ РФ в казначейские облигации Минфина США: по сравнению с 2010-м годом портфель этих ценных бумаг, принадлежащих России сократился с 176 млрд долларов до 14,9 миллиарда долларов. Медленно, но уверенно встал на это путь и Китай, который наряду с Японией является крупнейшим держателем американского долга: летом его инвестиции в этом сегменте сократились с 1,178 триллиона долларов до 1,171 триллиона долларов или на 7,7 миллиарда долларов", – отметил Кущ.

Тем не менее, на данный момент доминированию доллара ничего не угрожает. Этому способствует:

- удельный вес американкой экономики в структуре мирового ВВП: на данный момент от 70% до 80% мирового торгового оборота номинируется именно в долларах,

- капитализация фондового рынка,

- уровень долларовых расчетов в системе SWIFT: доля доллара в международных банковских расчетах колеблется в пределах 40-45%, в то время как такой же показатель в евро – чуть выше 30%, юаня – 1,5%, рубля – 0,3%;

- уровень долларовых расчетов на рынке базовых сырьевых товаров, прежде всего нефти, где расчеты также формируются в долларах.

Еще одна основа долларовой стабильности – неизменная и многолетняя практика применения доллара в международном обороте и отсутствие политического влияния на него.

"В ближайшее время на смену классической банковской системе придет эра финтеха (FinTech) – то есть абсолютно новая модель финансовых технологий, которая будет базироваться на создании цифровых услуг… Единственная технология, которая может обеспечить модель финтеха внутренним топливом и "смазкой" – это цифровые криптовалюты, разработанные на основе технологии блокчейн", – прогнозирует эксперт.