Кодекс по процедурам банкротства является еще одним шагом по улучшению бизнес-климата в Украине - эксперт

Кодекс также содержит ряд существенных новелл, касающихся банкротства юридических лиц.

Кодекс из процедур банкротства является еще одним шагом для улучшения бизнес-климата в Украине, а внедрение в национальное законодательство мировой практики банкротства физических лиц, бесспорно, является значительной новацией.

Об этом в комментарии УНИАН отметила директор по правовому обеспечению - главный юрисконсульт Смарт-Холдинга Лада Кондуфорова.

По ее словам, Кодекс также содержит ряд существенных новелл, касающихся банкротства юридических лиц.

«Прежде всего, к положительным моментам можно отнести ускорение процедуры банкротства, в том числе, через уменьшение перечня оснований для кассационного обжалования решений и удешевления стоимости процедуры в целом. Во-вторых, по крайней мере на уровне нормативного регулирования заметно стремление сделать процедуру торгов более прозрачной и более эффективной путем внедрения электронной торговой системы. К сожалению, Кодекс не содержит положений, которые позволят избежать проблем по реализации залогового имущества в составе ЦИК, а значит, и проблем, возникающих при распределении полученных денежных средств при погашении требований залоговых и конкурсных кредиторов. В-третьих, много внимания предоставлено роли арбитражного управляющего в процедурах и наделению его правами, надлежащая реализация которых, надеюсь, позволит, опять же, значительно сократить продолжительность процедур банкротства», - отметила Кондуфорова.

Она также подчеркнула, что неоднозначным выглядит установление трехлетнего срока для признания недействительными сделок имущественного характера должника со связанными лицами: с одной стороны, это защищает интересы кредиторов от недобросовестных действий должника, с другой – дает основания для сознательных манипуляций заинтересованными лицами с целью затягивания процедуры.

Кондуфорова отметила, что действенность новых положений Кодекса может быть оценена только после наработки опыта их реализации, в том числе с учетом практики применения и трактовки таких норм судами, например, положения относительно авансирования вознаграждения и расходов арбитражного управляющего или по созданию автоматизированного ареста средств на банковских счетах должника. Даст ли это дополнительную защиту интересов кредиторов, или же станет еще одним неоправданим расходом или средством давления, покажет время.

«Также, трудно спрогнозировать, насколько безболезненным будет переход к применению новых правовых норм в отношении банкротств, процедура которых начата до вступления в силу Кодекса. Для обеспечения выполнения Кодекса необходимо также принять около 30 нормативно-правовых актов. Надеюсь, они будут своевременно приняты и не изменят курса главного документа относительно упрощения и удешевления процедур банкротства. В любом случае, на мой взгляд, это еще один шаг для улучшения бизнес климата в стране», - сказала Кондуфорова.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 октября приняла Кодекс относительно процедуры банкротства, который вводит в стране институт банкротства физических лиц. «За» принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня выполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Отмечается, что изменения в части реформирования корпоративного банкротства имеют антикоррупционную направленность и предусматривают ряд прогрессивных изменений, которые должны обеспечить повышение уровня выполнения контрактов и улучшение инвестиционной привлекательности Украины.

«По оценкам экспертов, принятие этих изменений даст Украине возможность существенно повысить эффективность процедур банкротства и подняться в рейтинге Doing Business на 81 пункт по компоненту (с 149-го на 68 место) и на 9 позиций в общем рейтинге. Для сравнения: за последние 3 года Украина смогла совокупно подняться лишь на 7 позиций в общем рейтинге Doing Business», - говорится в пояснительной записке.

Президент Украины Петр Порошенко 31 октября заявил, что подпишет Кодекс из процедуры банкротства в течение двух недель.