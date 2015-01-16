Россию могут включить в черный список FATF из-за обещанной Путиным амнистии капиталов

В послании Федеральному собранию президент РФ Путин обещал амнистию капитала — не только налоговую, а полную. Но при исполнении президентского обещания чиновники столкнулись с проблемой: такая амнистия противоречит принципам FATF (Financial Action Task Force, межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма), рассказывают два федеральных чиновника, участвующих в обсуждениях, пишут «Ведомости».

Проблема серьезная, подтверждает партнер PwC Александра Лазорина: по правилам FATF амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма. Отход от этого принципа грозит серьезными последствиями — вплоть до попадания в черный список, предупреждает один из чиновников: «Ко всем нашим бедам и санкциям нам еще этого не хватало».

Помощник президента Андрей Белоусов заявил: «Ограничения FATF будут учтены, попадание в черный список исключено». Сейчас разрабатывается конструкция амнистии — определяется перечень статей, по которым не будут возбуждаться дела, продолжает Белоусов, но совершенно точно под амнистию не попадут подозрительные капиталы — полученные в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков.

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Вчера в Минфине участники совещания по амнистии признали: в той конструкции, в какой задача обрисована, она не решается, рассказывает один из чиновников. Проблема даже шире — FATF следит не только за легализацией, продолжает он: мошенничество, коррупция, экономическая преступность также не должны попасть под амнистию, так что ее придется ограничить только налоговыми и валютными на­рушениями.

«У чиновников есть пять с половиной месяцев (срок исполнения поручения), чтобы выйти из этого тупика», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, не будет ли это противоречить посланию пре­зидента.

Президент хотел заслужить доверие, но его слова «вас не спросят об источниках получения» точно противоречат рекомендациям FATF — происхождение денег и благосостояния клиентов, особенно крупных, всегда должно быть известно, подчеркивает эксперт по комплайенс Дмитрий Чистов. Амнистия стала неожиданностью, признает один из чиновников: она появилась в тексте послания за три дня до речи.

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Минфин просил экспертов подумать, как убрать противоречие, но у них пока нет идей.

В 2014 г. в черном списке было шесть стран: Иран, КНДР, Алжир, Эквадор, Индонезия, Мьянма. Россия исключена из него в июне 2002 г., а теперь вновь может превратиться в изгоя, предупреждает Чистов, — и тогда финансовые санкции против России покажутся цветочками: «FATF призывает принимать контрмеры, чтобы оградить международную финансовую систему от интенсивного отмывания в этих юрисдикциях». А это уже не только запрет фондирования, но и ограничение корреспондентских отношений, размера переводов, возможность проводить платежи только в определенные разрешенные отрасли, перечисляет Чистов. Или предварительное согласование сделок через банки стран-изгоев, указывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: если страны не вводят такие меры, они тоже рискуют попасть в черный список.

Амнистия может превратиться в профанацию, признает чиновник финансово-экономического блока правительства: «В чем ее смысл? Типичная схема — человек раскроется, его не привлекут за налоговое нарушение, но привлекут за легализацию». Так как часто легализуют денежные средства, полученные при уклонении от уплаты налогов, есть прецеденты, когда легализацию цепляют «паровозом» к налоговым делам, и гораздо чаще — коррупционные и мошеннические составы, рассказывает юрист «Князев и партнеры» Владимир Китсинг.