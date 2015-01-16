Сегодня Гонтарева выступает в Раде (прямая трансляция)
10:50, 16 января 2015Финансы
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Сегодня Верховная Рада слушает информацию председателя Национального банка Валерии Гонтаревой о состоянии денежно-кредитной системы в Украине.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте с 10.00 до 11.00 проводился Час вопросов к правительству, а с 11.00 до 11.30 - оглашение депутатских запросов.
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