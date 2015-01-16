Немецкая экономика в 2014 году выросла на 1,5%

Немецкая экономика в прошлом году выросла на 1,5%, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Это - самый высокий показатель с 2011 года. В 2013 году рост валового внутреннего продукта составил лишь 0,1%.

"Очевидно, что немецкая экономика в условиях сложной экономической ситуации в мире смогла укрепить свои позиции и прежде всего воспользовалась сильного внутренним спросом", - цитирует слова президента ведомства Родериха Еґелера информагентство Reuters.

Как пишет «Немецкая волна», благодаря рекордному уровню занятости, потребители смогли дать толчок экономике - расходы домохозяйств выросли на 1,1%. В то же время предприятия и государство увеличили инвестиции - по сравнению с предыдущим годом они вложили в первую очередь в машины и оборудование на 3,7% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Федерального статистического ведомства. Существенно вырос в прошлом году и немецкий экспорт - на 3,7%, несмотря на значительное сокращение экспорта в Россию.

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Государственный сектор Германии - сюда относят государство на федеральном уровне, земли, общины, а также социальные фонды - закончили прошлый год с плюсом в 11,9 миллиарда евро, что составляет 0,4% от ВВП. Два предыдущих года этот показатель составлял 0,1% от ВВП.

В этом году экономисты исходят из прогноза экономического роста страны в 1%. Этот показатель может улучшиться благодаря таким факторам, как снижение цен на нефть и слабый евро. В качестве рисков для экономики эксперты рассматривают прежде всего международные кризисы, а также слабое восстановление в Еврозоне.