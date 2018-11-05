Порошенко задекларировал 1,3 миллиона гривень процентов по вкладам в своем банке

Президент, согласно декларации, получил проценты по пяти вкладам в банке МИБ.

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 353 532 гривни в виде процентов от вкладов в ОАО "Международный инвестиционный банк".

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Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в сообщении о существенных изменениях и датированы 2 ноября 2018 года.

Отмечается, что Порошенко получил проценты по пяти вкладам в банке в сумме 617,443 тысячи гривень, 329,303 тысячи гривень, 116,224 тысячи гривни, 193,708 тысячи гривень и 96,854 тысячи гривень.

Кроме того, 26 октября президент указал в изменениях в имущественное положение в электронной декларации полученный от Министерства финансов Украины доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму в 28 816 798 гривень и от ПАО ЗНКИФ "Прайм эссетс кэпитал" дивидендов на 6 миллионов гривень.

В этот же день Порошенко указал, что 18 октября приобрел (вступил в собственность) в МИБ долговые ценные бумаги/государственные облигации Украины в количестве 1 тысяча единиц стоимостью 27 463 370 гривень, а 17 октября - в количестве 4 тысячи единиц на сумму 103 430 309 гривень.

Как сообщал УНИАН, согласно декларации за 2017 год, общая сумма доходов президента Украины составляет 16,3 миллиона гривень, из которых 15,8 миллиона гривень - это проценты по депозитам.

"Международный инвестиционный банк" работает на рынке Украины с 2008 года, ключевым владельцем банка является Петр Порошенко.