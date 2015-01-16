Украина выполняет все свои финансовые обязательства - Яресько

На сегодня Украина в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства, заявила министр финансов Украины Наталия Яресько, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

«На сегодня страна в полном объеме выполняет все свои финансовые обязательства», - сказал Яресько. По ее словам, это могут подтвердить международные партнеры Украины.

Министр подчеркнула, что для победы над внешним агрессором военной мобилизации мало, и требуется проведение финансовой мобилизации, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование оборонных расходов, но при этом сохранить существующий уровень социального обеспечения.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Украина получила 9 млрд долл. макрофинансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних финансовых обязательств. Объем платежей, необходимых к выплате в 2015 году, составляет порядка 11 млрд долл. Объем необходимых заимствований в 2015 году оценивается правительством в 15 млрд долл.

Очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и приступила к работе. По итогам этой миссии украинские власти ожидают получение очередных траншей МВФ, а также возможный пересмотр программы, включая увеличение финансирования или изменение графика получения кредитных средств.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 января заявил, что ЕК выделит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,8 млрд евро. Также Соединенные Штаты Америки при условии достижения украинской властью прогресса в реализации реформ и в случае такой необходимости могут предоставить правительству Украины 2 млрд долларов в 2015 году.