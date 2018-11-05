"ПриватБанк" предложит реструктуризацию почти миллиону заемщиков

Потенциальная база реструктуризации составляет 87,7 миллиарда гривень.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" 26 ноября начинает проект масштабной реструктуризации проблемных активов, в ходе которого почти миллион клиентов смогут погасить свои кредиты на льготных условиях.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе финучреждения со ссылкой на слова заместителя главы правления Галины Пахачук, потенциальная база реструктуризации составляет 87,7 миллиарда гривень, или 961 600 договоров, которые не обслуживаются более 90 дней.

Отмечается, что банк предоставит возможность заемщикам, заключившим кредитные договоры до 16 декабря 2016 года и не имеющим возможности погасить задолженность, право воспользоваться 47 вариантами реструктуризации.

При этом в банке обратили внимание, что 80,7 миллиарда гривень задолженности, или 516 тысяч договоров - это портфель проблемных кредитов по состоянию до 16 декабря 2016 года.

По информации банка, первая очередь реструктуризации запланирована с 26 ноября 2018 по 26 ноября 2019 года и включает почти 300 тысяч договоров на 48,5 миллиарда гривень. В этой очереди клиенты розничного, малого и среднего бизнеса, бизнес потребительского кредитования.

В банке подчеркнули, что благодаря проекту финучреждение "расшивает" значительную часть проблемной задолженности, что позволяет снизить объемы сформированных резервов и увеличить прибыльность.

"Мы считаем, что предлагая этот беспрецедентный проект по решению проблемы кредитной задолженности, "ПриватБанк" не только прилагает значительные усилия по улучшению показателей всей банковской системы в части неработающих кредитов, но и дает весомый социальный толчок, перезапуская огромную систему потребительского кредитования", - прокомментировала Галина Пахачук.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.