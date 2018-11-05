Международные резервы Украины в октябре выросли до $16,7 миллиарда

С начала года резервы сократились на 11%.

Международные резервы Украины за октябрь выросли на 99 миллионов долларов, или на 0,6% - до 16,737 миллиарда по состоянию на 1 ноября.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года резервы сократились на 2,071 миллиарда долларов, или на 11%.

По информации регулятора, на динамику резервов в октябре повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке, в ходе которых регулятор купил на 198,5 миллиона долларов больше, чем продал.

При этом, как отметили в НБУ, долговые валютные платежи правительства за месяц в сумме 853 миллиона долларов почти полностью были компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ на 790,7 миллиона долларов.

Также в НБУ сообщили, что по состоянию на 1 ноября объем резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта, однако данные на начало ноября не учитывали недавнее размещение правительством еврооблигаций.

"Благодаря получению средств, поступивших от этого размещения, по состоянию на 5 ноября международные резервы Украины выросли до 18,069 миллиарда долларов, что соответствует 3 месяцам будущего импорта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ухудшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 19,2 миллиарда долларов с 20,7 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.