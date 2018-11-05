Во вторник в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 6 ноября: 100 USD – 2801,5313 гривни; 100 EUR – 3185,3411 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2801,5313 (5 ноября – 2813,2823)

100 EUR – 3185,3411 (5 ноября – 3211,9244)

Читайте такжеМеждународные резервы Украины в октябре выросли до $16,7 миллиарда

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,00/28,02 гривни/доллар.

Текущие котировки на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,91/31,93 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0163 гривни/доллар.