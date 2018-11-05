Нацбанк выдал лицензию еще одной инкассаторской компании
Национальный банк Украины выдал лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации компании "Кэш энд секьюрити".
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Как сообщается на сайте НБУ, "Кэш энд секьюрити" стала девятой СИТ-компанией (Cash-in-Transit) с такой лицензией.
Регулятор напомнил, что ранее лицензии получили компании "Сит Секьюрити", "Украинский сервис инкассации", "Первая инкассаторская компания", "О-Мега", "Агентство комплексной безопасности - Охранная Фирма", "Панорама Прикарпатья", "Диамант секьюрити" и "Комсервис-безопасность".
Справка УНИАН. Национальный банк с 2016 года начал реализацию Концепции организации наличного обращения, предусматривающей переход от частично контролируемой модели организации наличного обращения на делегированную модель.
В настоящее время "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк Аваль" имеют статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ.
Кроме того, восемь компаний получили лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.