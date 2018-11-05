Нацбанк сообщил о проблемах с ликвидностью украинской «дочки» российского «ВТБ Банка»

Проблема с ликвидностью в «ВТБ Банке» не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Проблема с ликвидностью в «ВТБ Банке», принадлежащем российскому государственному «Внешторгбанку», никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, так как доля указанного финучреждения составляет всего 0,6% чистых активов платежеспособных банков страны.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины, который подтвердил снижение объема ликвидности в «ВТБ Банке».

По информации регулятора, снижение ликвидности происходило в процессе свертывания деятельности банка в Украине уже длительное время и усугубилось решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября о блокировании активов финучреждения.

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В НБУ пояснили, что это решение фактически лишило банк возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

«5 ноября банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных», - отмечается в комментарии.

Нацбанк подчеркнул, что осуществляет усиленный мониторинг ситуации и при необходимости примет меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Справка УНИАН.«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку». Банк завершил 2017 год с убытком в 4,112 млрд грн.

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Апелляционный суд Киева принял решение об аресте акций работающих в Украине дочерних структур российских государственных банков - «Проминвестбанка», «Сбербанка» и «ВТБ Банка».